أعيد فتح حمامات "بلو لاجون" الحرارية الأرضية المشهورة عالميا في أيسلندا، اليوم السبت، بعد انقطاع طويل بسبب ثوران بركاني العام الماضي.

ووصل الزوار الأوائل في وقت متأخر من الصباح إلى منطقة الجذب السياحي ذات الهواء الطلق، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأيسلندية، حيث سلط المشغلون الضوء على تدابير الإخلاء المعمول بها لأي حالات طوارئ.

ويستقبل فندقان في الموقع في شبه جزيرة ريكيانيس /40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة ريكيافيك/ الضيوف مرة أخرى اعتبارا من يوم الثلاثاء. وسيتم إعادة فتح مطعم حائز على نجمة ميشلان في اليوم التالي.

وتم إغلاق "بلو لاجون" بمياهها البيضاء والزرقاء والمقاهي والمطاعم المجاورة في 9 نوفمبر بسبب سلسلة من الزلازل والمخاوف من ثوران بركاني. ومنذ ذلك الحين، أعيد فتح المركز الترفيهي مرتين لفترة وجيزة.

وحدث الثوران المتوقع مساء يوم 18 ديسمبر، ولكن لم يتم رؤية أي حمم سطحية منذ ما قبل عيد الميلاد مباشرة.

وقالت المديرة هيلجا أرنادوتير إن "بلو لاجون" تتعاون بشكل وثيق مع السلطات، مما خفض تقييمها للمخاطر يوم الجمعة وأتاح إعادة فتح الموقع.