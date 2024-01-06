 أمير سر لجنة بمنظمة التحرير الفلسطينية: مستقبل قطاع غزة يحدده شعبنا لا إسرائيل - بوابة الشروق
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أمير سر لجنة بمنظمة التحرير الفلسطينية: مستقبل قطاع غزة يحدده شعبنا لا إسرائيل

رام الله - معا
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 5:19 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 5:19 م

شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، السبت، على أن مستقبل قطاع غزة "يحدده الشعب الفلسطيني وليس إسرائيل".

وقال الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "كل السيناريوهات التي يطرحها سياسيو الاحتلال (الإسرائيلي) وقادته محكوم عليها بالفشل".

وأكد أن "الحل الشامل ورحيل الاحتلال هو خيارنا وبرنامجنا واستراتيجيتنا".

ومنذ بدء موجة التصعيد الحالية في قطاع غزة، تحدث مسئولون أمريكيون وإسرائيليون برؤى مختلفة عن إدارة غزة في "مرحلة ما بعد حماس"، فيما ردت الحركة والسلطة الفلسطينية بأن "إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص".

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه لكن دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى "22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا".

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