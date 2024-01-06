اضطراب في برنامج الرحلات الداخلية للخطوط الجوية الجزائرية بسبب سوء الطقس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت في بيان لها، عن اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية؛ راجعة إلى سوء الأحوال الجوية.

ونوهت الشركة أن «الاضطرابات المرتقب تسجيلها تعود إلى سوء الأحوال الجوية (رياح، أمطار، ثلوج)»، لافتة إلى أن «هذا الإنذار سيبقى ساري المفعول لحين تحس الطقس»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «الإذاعة الجزائرية».

وأصدر الديوان الوطني الجزائري للأرصاد الجوية، أمس الجمعة، عدة نشريات جوية خاصة، مصنفة ضمن مستوى اليقظة «البرتقالي»؛ تمتد صلاحيتها حتى اليوم السبت.

وحذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من «هبوب رياح قوية، تكون عاصفة أحيانا، وكذا تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية مصحوبة محليا بحبات البرد، بالإضافة الى تساقط الثلوج عبر العديد من ولايات الوطن».