تايوان تحث مواطنيها على الحصول على أحدث لقاح ضد كورونا

نصحت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان أمس الجمعة، المواطنين بالحصول على أحدث لقاح ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19، في أقرب وقت ممكن، حيث يظهر بحث جديد أن اللقاحات الأقدم لا تقدم حماية تقريبا، ضد الأعراض الحادة الناجمة عن متحورات "إكس.بي.بي" وهو سلالة فرعية من متحور "أوميكرون".

وقال نائب المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض فيليب لو، إنه ينصح البالغين وضعاف المناعة والمسنين بالحصول على اللقاحات الجديدة، مستشهدا بدراسة جديدة حول تفشي المتحور في جنوب كاليفورنيا، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم السبت.

وذكرت الدراسة، أن البالغين الذين حصلوا على أنواع أقدم من لقاحات كوفيد-19، لديهم نفس معدلات دخول المستشفيات والأعراض الحادة، مثل هؤلاء الذين لم يحصلوا على لقاحات، بعد ستة إلى تسعة أشهر من التطعيم، طبقا لما ذكره فيليب لو.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان في بيان صحفي أن جائحة كوفيد-19، من المتوقع أن تزيد الأسبوع المقبل، بسبب موجة باردة وشيكة والعام الجديد والتجمعات ذات الصلة بالانتخابات، مضيفة أن حالات الأعراض الحادة والمضاعفات زادت مؤخرا.

وشهدت اليونان والتشيك وألمانيا، ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد-19مؤخرا، ما أدى إلى دعوات إلى ارتداء الكمامات.

وبدأت باكستان اختبار حوالي 2% من الركاب للكشف عن الإصابة بكوفيد في الرحلات الدولية الوافدة، وسط ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19، بمختلف أنحاء العالم.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعربت في 27 سبتمبر الماضي عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول مع حلول فصل الشتاء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، إن نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال جائحة كورونا من الفئات المعرضة للخطر كانت منخفضة بشكل مثير للقلق في الأمريكتين وأوروبا.

وحذر من أن كوفيد - 19 قد لا يكون أزمة حادة كما كان قبل عامين، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا تجاهل المرض.