السنة القمرية وما يجب أن تعرفه عنها

تبدأ السنة القمرية الجديدة 2024 يوم السبت العاشر من فبراير وتجري الاحتفالات بها لمدة 15 يوما، إلى غاية انتهاء مهرجان الفانوس الصيني.

وترمز التقاليد الصينية إلى كل سنة باسم حيوان من الحيوانات 12 المذكورة في الأبراج الصينية. ففي عام 2024 سننتقل من عام الأرنب إلى عام التنين.

ولكن ماذا تعني كل هذه الرموز؟ سنشرحها لكم.

هل العام القمري هو نفسه العام الصيني؟

هناك اختلافات، وإن كانت بعض المجتمعات لا تفرق بينهما.

ولكن العديد من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا تحتفل بالحدث نفسه أيضا، وتختلف الاحتفالات باختلاف ثقافة كل بلد.

والعام القمري هو المصطلح العام، ويشمل جميع الاحتفالات بالعام الجديد وفق التقويم القمري.

وتفضل البلدان الأخرى تعبير "العام القمري" على "العام الصيني" أو "مهرجان الربيع".

ولكن الكثير من المتخصصين الصينيين يعتقدون أن عطلة العام الجديد تعود أصولها إلى التقويم الصيني القمري الشمسي، المبني على دورات القمر والأرض، ودليل على نفوذ الصين في دول المنطقة.

وعليه فإن استعمال تعبير معين قد يثير الجدل.

أين يحتفل الناس بالعام القمري الجديد؟

يبلغ هذا العام عدد من يحتفلون بالعام القمري الجديد 1،5 مليار شخص عبر العالم.

وتحدث في الوقت نفسه أكبر عملية هجرة إنسانية على وجه الأرض، إذ يسافر الملايين من الناس لقضاء فترة العام الجديد مع العائلة والأصدقاء.

ففي فيتنام يسمى اليوم تيت نغويان دان، أو تيت، اختصارا، بمعنى مهرجان صبيحة اليوم الأول من العام الجديد.

وفي كوريا الشمالية والجنوبية يحتفل الناس بيوم سيولال. أما في منغوليا فيسمى المهرجان تساغان سار. ويسميه بعض الناس في البلاد مهرجان القمر الأبيض أيضا.

وجرت العادة أن تنظف العائلات الصينية بيوتها بحلول هذه المناسبة. ويرمز التنظيف إلى التخلص من سوء الحظ، وتهيئة غرف البيت لدخول الحظ السعيد.

وتجتمع العائلات والأصدقاء لتناول أنواع من الأطعمة المتميزة مثل الشعرية، والحساء الساخن، والفطائر، ونيان غاو أو كعكة الأرز، وكعكة الفجل، والسمك، واليوسفي، وهي أطعمة تجلب، الحظ للعام المقبل، حسب التقاليد.

ما هي مدة عطلة العام الصيني الجديد 2024؟

يتحدد تاريخ العام الجديد بالتقويم القمري. ويتزامن مع ظهور القمر الجديد الثاني، بعد الانقلاب الشمسي الشتوي، يوم 21 ديسمبر كانون الأول، وعادة ما يأتي بين 21 يناير كانون الثاني و20 فبراير شباط.