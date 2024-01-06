تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ البحرية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و923 شاحنة و56 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1923 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 6000 طن بضائع، و516 شاحنة و51 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع، و407 شاحنات و5 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينةMAGNUM، وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، وكان قد استقبل الميناء أمس أربع سفن هم "دليلة، الحرية، أمل وبوسيدون اكسبريس، ومغادرة السفن "دليلة، الحرية، بوسيدون اكسبريس".

كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و240 شاحنة، وذلك خلال وصول وسفر السفينتين أور وآيلة.