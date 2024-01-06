مقتل صهر المنسق الأسبق للحكومة الإسرائيلية في غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل أحد ضباطه خلال المعارك في شمال غزة.

وقال الجيش، إن المقدم روعي يوخاي يوسيف مردخاي، 31 عاما من تل أبيب، قائد مجموعة في لواء ناحال، قد قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف، أن جنديا أصيب بجروح خطيرة في ذات العملية التي قتل فيها الضابط روعي.

وقالت مصادر عبرية، إن الضابط القتيل هو صهر المنسق الأسبق لأعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة "المنسق"، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي الأسبق يوآف بولي مردخاي.

وكان الضابط القتيل يستعد لترقيته إلى قائد كتيبة في الفترة القريبة القادمة.

وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود إلى 510 منذ عملية طوفان الأقصى، منهم حوالي 180 قتيلا منذ بدء الهجوم البري على غزة.