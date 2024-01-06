ألمانيا تبدأ انتشال الذخيرة والمواد الحربية من بحري البلطيق والشمال في 2026

تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية، وحكومات الولايات بدء عملية انتشال مستمر للذخيرة والمواد الحربية من بحري البلطيق والشمال في غضون عامين، على أقرب تقدير.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون البحار زباستيان أونجر إن من المنتظر بذلك البدء في المشروع اعتبارا من عام 2026.



وقال أونجر: "نظرا لوجود كميات كبيرة فإن انتشال الذخيرة الموجودة في بحر الشمال وبحر البلطيق يمثل مهمة أجيال".



وسيبدأ مشروع تجريبي مبدئيا في الربيع.



ويسعى خبراء من خلال عملية الانتشال الرائدة إلى جمع معلومات عن حالة المواد الحربية التي سيتم استخراجها على أن تصب هذه الخبرات في تطوير محطة عائمة للتخلص من المخلفات. ومن المنتظر أن تبدأ الأعمال في أبريل وتستمر لمدة ستة شهور في منطقتين في خليج لوبيك ومنطقة أخرى في منطقة الشمال الشرقي.



يذكر أن اتفاق الائتلاف الحاكم الحالي في ألمانيا نص على إطلاق برنامج فوري للشروع في انتشال الذخيرة والمواد الحربية من بحر البلطيق وبحر الشمال.



وعلقت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه على هذه العملية قائلة إن "وجود 6ر1 مليون طن من الذخيرة القديمة الصدئة في بحر الشمال وبحر البلطيق يعني خطرا متزايدا بالنسبة للإنسان والبيئة".