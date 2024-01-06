العواصف العاتية تهدد بحدوث فيضانات في ولاية فيكتوريا بأستراليا

حذر مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا، اليوم السبت، من أن العواصف الرعدية العاتية يمكن أن تؤدي إلى حدوث سيول في ولاية فيكتوريا وسط استمرار الطقس السيء بشرق البلاد.

وقال المكتب، في تحذير عبر التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن أجزاء من أستراليا ربما شهدت أكبر كمية من الأمطار خلال مناسبة عيد الميلاد (كريسماس) منذ بدء عملية التسجيل، وهو ما من شأنه أن يوجه صفعة أخرى لشركات التأمين التي عانت بالفعل من تداعيات إعصار استوائي الشهر الماضي.

وأعلن مجلس التأمين الأسترالي، أن العواصف التي هبت يوم عيد الميلاد واليوم التالي تشكل حدثا كبيرا كوينزل لاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وقد تلقى الآلاف تعويضات تأمين.