الرئيس الأوكراني يكرم ولي العهد السعودي ضمن قائمة تضم 32 شخصية أجنبية

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كرم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيليسكي، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمنحها وسام الاستحاق تقديرا لدعمها لبلاده، كما كرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكرم الرئيس الأوكراني أيضا عضوي البرلمان الألماني ماري اجنيس ستراك زيمرمان وأنتون هوفريتر، لدعمهما لبلاده.

وفي المرسوم الذي أصدره قبيل العام الجديد، كرم الرئيس الأوكراني 32 شخصية أجنبية، وقال إنهم قدموا إسهاما شخصيا مهما في تعزيز التعاون بين البلدين ودعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

ووصفت ستراك زيمرمان وهي رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني الوسام بأنه تكريم عظيم، وقالت يوم الجمعة في برلين: «إنه أيضا حافز لي للاستمرار في الوقوف بحزم بجانب أصدقائنا الشجعان».

كما كرم زيلينسكي كلا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما لدعمهم لأوكرانيا.