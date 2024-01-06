عمرو أديب عن ارتفاعات الأسعار: «الدولة بجلالة قدرها بتقول مش قادرة يبقى المواطن يقول إيه»

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اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن عام 2024 سيكون أصعب من عام 2023، وذلك في معرض حديثه عن أزمة ارتفاع أسعار السلع.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة: «فيه سؤال محدش سأله، وأنا عاوز أسأله بهدوء ومحدش يفهمني غلط.. إحنا كنا في 2023 بنسأل الحكومة.. إيه النظام، هتعملوا إيه، قولولنا رايحين فين.. ده كان السؤال دائما للحكومة».

وأضاف أنّ الحكومة دائما ما كانت ترد بأن الأمور ستتحسن الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه، وأن الدولار سينهار.

وتابع: «في 2024، يجب أن يُوجه السؤال لحد مهم.. السؤال يتسأل للمواطن، إنت هتعمل إيه».

وأشار إلى ظهور المسئولين خلال الأيام الماضية، لتبرير ارتفاعات الأسعار، متابعا: «المواطن بقى هيعمل إيه وهيجيب منين، ده سؤال مهم ومحدش سأله».

واستكمل: «أنت كدولة بجلالة قدرك بتقول أنا مش قادر، أنا مش هشيل أكتر من كده.. طب المواطن يقول إيه».