الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الخليل بينهم عمال من غزة

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 6مواطنين فلسطينيين في الخليل، بينهم عمال من قطاع غزة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، باعتقال الاحتلال أربعة عمال من غزة، بعد اقتحام بلدة الشيوخ شرق مدينة الخليل، وتفتيش عدة منازل، وهم: داوود رياض السواتيري، ومحمود رياض السواتيري، ومحمد رائد السواتيري، ومحمد الصفدي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوبا، وفتشت عدة منازل، واعتقلت الشقيقين محمد وشاهر الحروش، واستولت على مركبتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد مرعي (31 عاما) من سكان جنين، أثناء مرور مركبة كانت تقله برفقة شابين آخرين، عند مدخل بلدة تقوع شرقا.

وأضافت مصادر أمنية لـ«وفا»، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن إبراهيم صلاحات، في منطقة حرملة شرقا، وفتشته.