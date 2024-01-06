تونس تبحث مع باريس التأثيرات المحتملة لقانون الهجرة الفرنسي على مواطنيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الخارجية التونسية، إنها بحثت التداعيات المتحملة لقانون الهجرة الفرنسي الجديد على أفراد جاليتها، التي تفوق المليون مهاجر في فرنسا.

وأوضحت الخارجية، أن الوزير نبيل عمار أثار خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية بتونس آن جيجوان أمس الجمعة، موضوع القانون الجديد الذي اعتمده البرلمان الفرنسي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوزير شدد على أهمية الحفاظ على مصالح مواطنينا.

وأكد أهمية ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا بتونس.

ويقيم أكثر من مليون و800 ألف مهاجر تونسي خارج البلاد أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم فرنسا، حيث يقيم هناك الآلاف في وضعيات غير قانونية.

وتجري بالفعل عمليات ترحيل منظمة لتونسيين من فرنسا ودول أوروبية أخرى من بينها أساسا إيطاليا وألمانيا.