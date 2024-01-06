استنفار أمني بقنا تزامنا مع احتفالات عيد القيامة

كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من تواجدها حول الكنائس ومحيطها، تزامنا مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة.



وتواجدت الدوريات الشرطية في كافة ميادين المدينة وكافة الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى الكنائس خاصة التى تشهد احتفالات، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات الخدمية وتفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وفرعية فى كافة مراكز المحافظة وربطهم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.



وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة القطاعات الخدمية وعمل خطة لتأمين الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات وكافة المنشآت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية خلال أيام الاحتفال بعيد القيامة، بالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات ومنع الإجازات بقطاع الصحة مع التشديد على توفير كافة المستلزمات الطبية وانتشار سيارات الإسعاف في محيط الكنائس والحدائق العامة ومحاور التحرك الرئيسية.



وأضاف المحافظ، أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وفرعية فى كل المراكز وربطها بغرفتى العمليات التابعة لمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للمتابعة اللحظية وتلقى أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفورى معها، مع التشديد على الأجهزة الرقابية، باستمرار الحملات التفتيشية على المنافذ وأماكن بيع اللحوم والمطاعم وضبط أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وقال مصدر أمني للشروق، إن اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا واللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية، عقدا اجتماعا مع القيادات الأمنية ووضع خطة تأمين لكافة الكنائس والمدن بداخل المحافظة، وشددا على أهمية التواجد الأمنى بكافة الميادين مع انتشار الدوريات الشرطية فى مداخل ومخارج المدن وفى الميادين العامة والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات.