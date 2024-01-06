مسئول ثقافي تونسي: المسرح البلدي شاهد عيان على أهم الأحداث التاريخية في تونس

أكد مدير المسرح البلدي التونسي إكرام عزوز، أن المسرح البلدي لابونبو نيار أو "علبة الحلوى" كما يطلق عليه يعتبر أهم معلم ثقافي تاريخي تونسي وشاهد عيان على رصد الأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية المهمة في تاريخ البلاد.

وقال عزوز، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، إن المسرح البلدي الذي يتميز بطبع معماري وفني فريد بمقره في شارع الحبيب بورقيبة أعطى حلاوة ومذاقا خاصا لأهم الشوارع الرئيسية بتونس ويعد واجهة سياحية لعدد كبير من السياح الأجانب.

وأضاف أن شهرة المسرح لم تتوقف عن الشكل المعماري فقط بل امتدت ليكتسب دلالات أخرى وهي أنه أصبح مركزا لانطلاق العديد من الفعاليات الثقافية في تونس.