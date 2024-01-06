نتنياهو: يجب ألا تتوقف الحرب ولا حصانة لحماس في أي مكان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه "يجب ألا نوقف الحرب حتى نحقق كل أهدافها".

وأضاف أن "الحكومة برئاستي أوعزت للجيش الشروع بحرب من أجل القضاء على حماس واستعادة المختطفين وضمان عدم تشكيل أي تهديد من غزة على إسرائيل، وعليه فإنه لا يجب أن تتوقف الحرب حتى نحقق هذه الأهداف".

وتابع نتنياهو "نحن لا نعطي حصانة لحماس في أي مكان، ونحن نقاتل من أجل استعادة الأمن في الجنوب وأيضا في الشمال".

وأشار إلى أنه "من أجل ذلك يجب أن نضع كل الأمور جانبا والمواصلة بقوات مشتركة حتى تحقيق النصر".

وتأتي أقوال نتنياهو عقب سجال برز بين المستويين العسكري والسياسي في جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الأخيرة؛ وما أعقبها من تصريحات بينها لعضو "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، الذي انتقد الهجوم على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقال إنه كان على خلفية سياسية.

وحمل غانتس رئيس الحكومة المسئولية وطالبه بالاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة.