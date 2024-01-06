الأرثوذكس البلغار يغطسون في المياه الباردة بمناسبة ذكرى تعميد المسيح

احتفل الرجال المسيحيون الأرثوذكس في بلغاريا، اليوم السبت، بذكرى تعميد المسيح بالغطس في أنهار وبحيرات باردة في تقليد يرجع لقرون.

وغطس الرجال، في طقس يشبه طقس الربيع على نحو غير معتاد، لاستعادة صلبان ألقاها القساوسة بعد القداسات الأرثوذكسية بمناسبة عيد الغطاس.

ويعتقد أن من يعثر على صليب ويستعيده يظل بصحة جيدة في العام الجديد. ويحتفل الأرثوذكس في بلغاريا بعيد الميلاد (الكريسماس) في 25 ديسمبر مثل الكاثوليك والبروتستانت.

والأمر التقليدي الأبرز في مهرجان التعميد في الدولة ذات الأغلبية المسيحية الواقعة في منطقة البلقان، هي رقصة شعبية لا يتم أداؤها إلا في نهر تونجا ببلدة كالوفر وسط البلاد.

وأفادت قناة "بي تي في" بأن ما يربو على 250 رجلا وشابا شاركوا في رقصة العام الجاري عند سفح جبال البلقان. واحتشد آلاف الأشخاص من شتى أرجاء البلاد لحضور المناسبة.