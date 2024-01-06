رئيس لجنة البناء والتشييد: الدولة قدمت تسهيلات وحوافز لتخفيف الأعباء عن المطورين العقاريين

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة البناء والتشييد، إن الدولة نفذت إجراءات وقدمت تسهيلات وحوافز للتخفيف من آثار التحديات والأعباء التى تواجه المطورين العقاريين والشركات العقارية ، بعد ارتفاع مواد البناء بشكل كبير.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة "ten"، أن معظم تلك الشركات حققت أهدافها الاستثمارية نتيجة دخول مستثمرين جدد مع زيادة حجم الطلب في السوق العقارية.

وتابع: "هناك فئة كبيرة جدا دخلت السوق العقاري رغم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وهناك شركات عقارية حققت ربح 200% من الأهداف التي حددتها لنفسها".

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار التكلفة مع سعر العقار أو الوحدة السكنية لم يكن بنفس السرعة لمواد البناء، لافتا إلى أن الشركات العقارية كانت تضيف 5% زيادة على سعر الوحدة كل شهر فى الأشهر الأولى لعام 2023 لكى تستوعب التكلفة العالية لمواد البناء للوحدات.