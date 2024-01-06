بوريل: وقف الحرب على غزة هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم السبت، ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان.

وأعرب بوريل، خلال لقائه اليوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، عن قلقه الكبير من استمرار الحرب على قطاع غزة، وحرصه على عدم توسعها باتجاه لبنان.

وعبر عن تخوفه من التصعيد الإسرائيلي، مشددا على وجوب أن تكون الأولوية هي لـ"وقف الحرب على قطاع غزة لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء الى لبنان وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701".

وقال بوريل عبر منصة "إكس"، في إشارة إلى اجتماعه مع رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: "اتفقنا على العمل معا عن طريق الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد والاستقرار على المدى الطويل، مما يعد في مصلحة الجميع".

ودعا في منشور آخر إلى حل سياسي لإنهاء الحرب في غزة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بوريل تأكيده ضرورة تجنّب "جرّ" لبنان إلى نزاع إقليمي، على وقع التصعيد عند الحدود مع إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

بدوره، نوه بري بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عداد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) ودورها على مدى عقود كـ"شاهدة على الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وأهله كما تفعل اليوم" .

وجدد بري التأكيد على التزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701، مؤكداً أن "المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وانسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل".

وشدد بري على "أهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل"، كاشفاً عن أنه على استعداد دائم للتعاون مع جهود اللجنة الخماسية لإنجاز هذا الاستحقاق.