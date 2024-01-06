محمد بن زايد ورئيس وزراء قطر يبحثان في الإمارات التطورات الإقليمية

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بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إقليمية وتعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بشأن زيارة رئيس وزراء قطر، غير محددة المدة والتي لم يعلن عنها مسبقا.

واستقبل رئيس الإمارات في قصر الشاطئ بأبوظبي، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، دون أن يحدد مدتها.

وبحث الجانبان، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبي البلدين، وبما يساهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الجانبان، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنه.

ووصل رئيس وزراء قطر، أبوظبي في وقت سابق من السبت، وكان في استقباله في مطار البطين، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بالبلاد.