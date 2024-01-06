العفو الدولية تحث على الوقف الفوري لقمع النساء في أفغانستان

دعت منظمة "العفو الدولية" حركة طالبان إلى التوقف على الفور عن قمعها للنساء في أفغانستان، بما في ذلك احتجاز، اللاتي لا يلتزمن بقواعد الملبس الصارمة، التي تتطلب رؤية أعينهن فقط.

وذكرت المنظمة على منصتها للتواصل الاجتماعي أمس الجمعة "تمثل حملة طالبان المتعلقة بقواعد الملبس والاعتقالات التعسفية، مزيدا من الانتهاكات لحرية حركة المرأة، والتعبير في أفغانستان" كما حثت المنظمة إدارة طالبان على التوقف الفوري عن حملة القمع وإطلاق سراح النساء المعتقلات، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأكد مسؤولون من حركة "التضامن النسائية الأفغانية" أمس الجمعة أن إحدى أعضاء مجموعتهم الاحتجاجية انتحرت، في إقليم "قندوز".

وكشف نشطاء حقوق المرأة بالحركة أن بيبي جول (21 عاما)، كانت مسجونة منذ بدء تولى حكومة طالبان الحكم في أغسطس عام 2021، وكانت تفكر بشكل مستمر في الانتحار، بعد خروجها من السجن.

من جهة أخرى، أكدت وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة لطالبان اعتقال العديد من النساء في كابول، بسبب عدم ارتداء الحجاب. غير أن العدد الدقيق للمعتقلات لم يتم كشف النقاب عنه.

يذكر أنه منذ سيطرتها على مقاليد السلطة، في أغسطس 2021، منعت حكومة طالبان النساء والفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات، ومن الحدائق العامة، ومدن الملاهي، والصالات الرياضية، وأمرتهن بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وطردت الآف النساء من وظائف حكومية.