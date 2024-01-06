770 مليون يورو قيمة يانصيب «الطفل يسوع» في إسبانيا



بعد جوائز يانصيب عيد الميلاد الوفيرة، منح يانصيب "الطفل يسوع" أو "بيبي جيسوس" في إسبانيا اليوم السبت المزيد من الجوائز التي يبلغ مجموعها 770 مليون يورو (843 مليون دولار) للاحتفال بيوم عيد الغطاس في 6 يناير.



وشاهد ملايين الإسبان السحب المباشر لأرقام الحظ، الذي بدأ في مدريد في منتصف النهار، في منازلهم وفي المقاهي والحانات والمطاعم، كما يحدث كل عام في عطلة عيد الغطاس.



وعيد الغطاس هو أبرز ما في احتفالات عيد الميلاد في إسبانيا، عندما يتلقى الأطفال أخيرا هداياهم في الصباح.



وفي اليانصيب المصاحب، يتم دفع الجائزة الرئيسية البالغة 2 مليون يورو 55 مرة حيث يتم سحب وبيع 55 رقما من أصل 100 ألف رقم مطبوع على التذاكر الفائزة. وتنقسم التذكرة بأكملها أيضا إلى عشر تذاكر مكونة من عشرة أرقام.



ونظرا لأن قيمة التذكرة الكاملة تساوي 200 يورو، فعادة ما يتم شراؤها فقط من قبل النقابات. ويشتري معظم اللاعبين تذكرة أو تذكرتين من عشرة أرقام، وإذا فازوا بالجائزة الرئيسية، فسيحصلون على 200 ألف يورو، مطروحا منها الضريبة.



وبدأ طرح يانصيب "الطفل يسوع" في عام 1941 ولم يتم تجاوزه إلا من خلال يانصيب عيد الميلاد. وفي 22 ديسمبر، بلغت قيمة الجوائز الفائزة حوالي 6ر2 مليار يورو في تلك النسخة في جميع أنحاء إسبانيا.



ويتم تنظيم يانصيب عيد الميلاد الأصلي منذ أكثر من 200 عام وهو ليس فقط أكبر يانصيب في العالم ، ولكنه أيضا الأقدم.