 وفد أمريكي من أمام معبر رفح: الوضع في غزة مأساوي ونحذر من حدوث مجاعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد أمريكي من أمام معبر رفح: الوضع في غزة مأساوي ونحذر من حدوث مجاعة

وفد أمريكي يزور معبر رفح
وفد أمريكي يزور معبر رفح
د ب أ
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 1:39 ص | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 1:39 ص

قال السيناتور جيفري ميركلي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الوضع في غزة مأساوي .

وأضاف في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري يوم الجمعة، أن مئات الآلاف من الجرحى والمصابين يحتاجون كميات كبيرة من الماء والغذاء والكهرباء والعناية الطبية، مشيرا إلى أن هذا الوضع بحاجة إلى اهتمام كبير حتي لا تحدث مجاعة.

وصرح السيناتور الأمريكي كريستوفر فان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في المؤتمر: «نعتزم العودة الي الولايات المتحدة للتحدث مع زملائنا في مجلس الشيوخ أننا بحاجة الي بذل مزيد من الجهد لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية المقدمة».

وأضاف: «نعمل مع السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط للتأكيد علي معالجة بعض هذه القضايا وتخطي العقبات».

وكان الوفد الأمريكي قد أجرى زيارة إلى معبر رفح البري وتفقد المساعدات الخاصة بقطاع غزة في مخازن مدينة العريش برفقة مسئولين مصريين.

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