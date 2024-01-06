أقرّ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة مع فضائية «الشرق» للأخبار، بتوتر علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، قائلًا إن الدولة العراقية تحتاج إلى علاقات بصيغة أخرى مع الجانب الأمريكي.

وأعرب عن قلقه الكبير من تحول العراق إلى ساحة للتصعيد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية؛ بسبب الحرب على غزة، متحدثًا عن مساعي بغداد بشأن إنهاء وجود قوات التحالف الدولي والذي تقوده الولايات المتحدة.

وأوضح أن «التعامل مع التواجد الأمريكي يجب أن يكون من خلال المفاوضات»، مشيرًا إلى أن «وفداً عسكرياً عراقياً، زار واشنطن منذ فترة، للتفاوض بشأن التعامل مع الوجود الأمريكي، وإعادة تنظيم هذا الوجود، على أن يعقب ذلك رحيل التحالف في فترة زمنية معينة متفق عليها عن الأراضي العراقية».

ولفت إلى خطورة «التصادمات المسلحة»، في إشارة إلى استهداف فصائل عراقية مقار تابعة للولايات المتحدة والتحالف الدولي، والرد الأمريكي على ذلك، مؤكدًا أن استخدام العنف والعنف المضاد «لن يؤدي إلى حل، بل سيعقد المسألة».

وشدد على أن استهداف مقار الحشد الشعبي، أو أي مواطن عراقي داخل العاصمة بغداد «أمر غير مقبول».

ورأى حسين أن «العلاقات متوترة بين العراق والولايات المتحدة، لأن التعامل أصبح من خلال الإعلام»، مضيفًا: «إذن نحتاج إلى تهدئة الأمور، والوصول إلى هدف بناء علاقات صحية وطبيعية مع الجانب الأمريكي، نحن لسنا في حرب معه».

وقال حسين، إن «الوضع الأمني أصبح معقداً في العراق؛ بسبب التشابكات والتداخلات بين الوضعين الإقليمي والداخلي».

وأشار إلى أن «التوتر الموجود بين الجانبين الأمريكي والإيراني يؤثر على الساحة العراقية، وكذلك الحرب الإسرائيلية على غزة».

وأضاف: «جزء من التوترات الأمنية الموجودة على الساحة العراقية لها أبعاد إقليمية، لهذا إدارة هذه الأزمة ليست سهلة، وتحتاج إلى طرق مختلفة للمعالجة، لأنها ليست داخلية فقط، بل إقليمية وعالمية».

واعترف بأن «الوضع الداخلي العراقي سواء السياسي أو الأمني له أبعاد خارج الحدود»، قائلاً: «عندما كنا ندير بعض الأمور لتخفيف التوتر بين دولتين أو دول مختلفة في المنطقة كان جزءً من ذلك مصلحة عراقية، لأن التوترات الموجودة في المنطقة تؤثر في الداخل العراقي».