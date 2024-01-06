5 وفيات وعدة إصابات إثر حريق بمستشفى في شمالي ألمانيا

ذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية، الجمعة، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء نشوب حريق في مستشفى ببلدة أويلتسن، شمالي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة في وقت متأخر من الجمعة، إن ثلاث ضحايا فارقوا الحياة في موقع الحادث، بينما نقل شخص آخر إلى مستشفى مختلف لتلقي العلاج وتوفي هناك، وأضاف إن شخصا خامسا توفي متأثرا بجراحه في المستشفى بعد ظهر الجمعة.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن عدد المصابين يقدر بالعشرات، لكنه لم يحدد عددهم.

وبحسب المستشفى، أصيب ستة أشخاص بجروح خطيرة، بينما أصيب 16 آخرون بجروح طفيفة أو متوسطة.

وذكرت التقارير أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المستشفى في وقت متأخر من مساء الخميس، ثم امتدت النيران إلى العديد من غرف المرضى.

وتم إنقاذ العديد من الأشخاص. وتم نشر حوالي 140 من رجال الطوارئ في مكان الحادث.

ونجمت الإصابات عن استنشاق الدخان والحروق. وتم إخماد الحريق بسرعة.

وأوضحت فرقة الإطفاء إن خدمات الطوارئ أقامت نقطة تجمع حيث تم فحص المرضى، ثم توزيعهم على أجنحة أخرى داخل المستشفى أو نقلهم إلى مستشفيات مجاورة.

وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة الضرر الإجمالي تتجاوز مليون يورو (1.09 مليون دولار)، وفقا للشرطة. ومازال سبب الحريق غير واضح.

وبحثت الشرطة عن دليل في موقع الحادث. وقال المتحدث باسم الشرطة: «نحقق في كل الاتجاهات في الوقت الحالي».

وأعلن المستشفى أن الحريق يعني أنه ربما لن يتم استقبال مرضى حتى ما بعد 12 يناير الجاري.