رئيس هيئة تعاونيات البناء يستعرض أبرز مشروعات الإسكان التعاوني

قال اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل في السابق كانت أشبه بالمساكن الشعبية وكانت مساحات صغيرة وليس بها أي لمسات معمارية أو جمالية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية جينا فتحي، ببرنامج " صناع العاصمة" على قناة "النهار"، أن وحدات الإسكان التعاونى شيء مختلف تماماً ، حيث أن المواطن لا يستطيع التفرقة بين وحدات الإسكان التعاونى لمحدودى الدخل ووحدات الإسكان الاستثماري.

وأشار إلى وحدات الإسكان التعاوني تتميز بأشكال ووجهات معمارية رائعة وجذابة وبأسعار فى متناول الجميع ، مشيراً إلى أنه في مشروع بدر تم تنفيذ وحدات سكنية بين 60 و85 و100 و120 مترا للوحدات السكنية بالمشروع لجميع الفئات خاصة المقبلين على الزواج فى المساحات الصغيرة أو المتوسطة ، مراعاةً للظروف الاقتصادية لتحمل نفقاتها.

ولفت إلى أن الإسكان التعاوني طرح وحدات بمساحة 70 مترا مربعا تضم غرفتين وصالة مناسبة لزوج وزوجة تكفيهما لبداية حياتهما الزوجية، كما تم طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان في القاهرة الجديدة وبدر والعاشر من رمضان وأكتوبر، بمساحات تبدأ من 109 أمتار إلى 152 مترا شاملة الجراج خاص ، وبوجهات استثمارية تماما، وبشكل يجعلها لا تختلف على الإطلاق عن الوحدات ذات الطابع الاستثماري.