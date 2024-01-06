سول: كوريا الشمالية تواصل التدريبات بالمدفعية على الحدود البحرية

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، قذائف مدفعية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي، وفقا للقيادة العسكرية في سول.

وجرى إطلاق نحو 60 قذيفة في البحر من الساحل الغربي لكوريا الشمالية، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية في بيان.

وأضافت القيادة أن القذائف سقطت مرة أخرى في منطقة عازلة عسكرية في البحر الأصفر، بينما انتقدت تصرفات الدولة المجاورة قائلة: "نحذر كوريا الشمالية بشدة من إطلاق المزيد من نيران المدفعية في المنطقة البحرية العازلة".

وأجرى البلدان يوم الجمعة تدريبات مدفعية في المنطقة الحدودية. وردت كوريا الجنوبية على إطلاق كوريا الشمالية نحو 200 طلقة برصاصها الحي على جزيرتين على الحدود.

وقالت كوريا الشمالية في وقت لاحق إن تدريباتها كانت رد فعل على تدريب المدفعية الكورية الجنوبية على الحدود في الأيام الأخيرة.

وطُلبت السلطات من سكان جزيرتي يونبيونج وباينجنيونج الكوريتين الجنوبيتين اللجوء إلى الملاجئ بسبب نيران المدفعية الكورية الشمالية. وكانت يونبيونج هدفا لهجوم مدفعي كوري شمالي في عام 2010.

وكانت المنطقة المحيطة بالحدود البحرية مسرحا لاشتباكات متكررة في الماضي بين السفن الحربية التابعة للبلدين.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى في الأشهر الأخيرة. وبعد سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية في عام 2022، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ ذات قدرة نووية عدة مرات العام الماضي في انتهاك لقرارات الحظر الصادرة عن الأمم المتحدة. وردا على ذلك، وسعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة.