في حادث مأساوي بقرية الخضيري في محافظة الدقهلية، أقدمت سيدة على ذبح ابنتها الرضيعة، نجلتها الرضيعة، التي لم تتجاوز عمرها 6 أشهر، داخل منزلها.

كان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة منية النصر من بعض الأهالي بقرية الخضيري دائرة المركز بقيام سيدة بذبح ابنتها الرضيعة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، إلى مكان البلاغ، وتبين أن المدعوة (حنان - 36 عاما)، أقدمت على ذبح ابنتها (حنين - ٦ أشهر)، وذلك بسبب ظروفها النفسية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبي الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.