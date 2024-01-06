مصادر إسرائيلية: الموساد شكل مهمة «نيلي» لاغتيال صالح العاروري

ذكرت مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) شكل مهمة مشتركة تحت اسم "نيلي" لمطاردة نشطاء حماس.

نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن مصادر أن إسرائيل هي التي تقف وراء اغتيال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) صالح العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أجهزة المخابرات شكلت مهمة مشتركة تحت اسم "نيلي" لمطاردة نشطاء حماس.

واستشهد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وقائدين بكتائب القسام، جناحها المسلح، هما سميرأفندي وعزام الأقرع، و4 كوادر بالحركة، إثر غارة إسرائيلية على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، مطلع العام الجاري.