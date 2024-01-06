عضو بنقابة الصحفيين الفلسطينية: الاحتلال يسوّق المبررات لممارسة اعتداءاته على الصحفيين

قال بكر عبدالحق عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال الإسرائيلي ليس بحاجة إلى رواية أو مبرر ليواصل ما يمارسه اليوم من اعتداءات وعدوان على الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن آخر هذه الاعتداءات هو احتجاز أطقم قنوات تلفزيونية في غلاف غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دائمًا يسوّق المبررات من أجل تنفيذ جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، وبخاصة الذين يرتبطون بشكل أساسي بتغطية الأحداث وجرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة، والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأكد أن هناك عدة مبررات يسوقها الاحتلال، منها التواجد في مناطق عسكرية وفق تصنيف الاحتلال، أو قرارت عسكرية بمنع التغطية في هذه المناطق والتواجد فيها، وأمور أخرى يسوقها الاحتلال لتوفير الغطاء لجنوده في اعتداءاتهم على الصحفيين.

وتابع: «الاحتلال ليس بحاجة لرواية أو مبررات فهو يمارس كل هذا القمع بصمت وتواطؤ دولي على كل هذه الجرائم، فلم نشهد مواقف حقيقية حتى هذه اللحظة بمستوى الجرائم التي ارتكبت».

واستكمل: «هناك أكثر من 100 من الصحفيين ارتقوا شهداء خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذا ضعف عدد الشهداء الذين فقدناهم منذ عام 2022 وحتى عام 2022، حيث يوجد 8.5% من عدد الشهداء الصحفيين من قطاع غزة».

وواصل: «هناك حملات اعتقال في الضفة الغربية، حيث تم اعتقال 58 صحفيًا منذ أحداث السابع من أكتوبر، بجانب وجود هجمة على المكاتب الصحفية سواء بقصفها في غزة أو إقفالها في الضفة الغربية».