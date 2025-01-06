بلينكن يدعو إلى بذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى بذل جهود لوقف إطلاق النار في غزة في مرحلة متأخرة قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه.

جاء ذلك بعد أن قال مسؤول في حركة حماس لوكالة رويترز، إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 أسيرًا إسرائيليًّا كأول مجموعة سيتم إطلاق سراحها بموجب هدنة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بكوريا الجنوبية، عندما سئل عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قريبا: «نرغب بشدة في اجتياز خط النهاية في غضون الأسبوعين المقبلين، وهو الوقت المتبقي لدينا».

وأرسلت إسرائيل فريقا من المسئولين من المستوى المتوسط إلى قطر لإجراء محادثات مع وسطاء مصريين وقطريين.

ووفق رويترز، لا يزال من غير الواضح مدى التقارب بين الجانبين مع وجود بعض مؤشرات التحرك. غير أنه لا يوجد مؤشر يذكر على حدوث تحول في بعض المطالب الرئيسية التي أخرت، منذ ما يزيد على عام، التوصل إلى الهدنة.

ويهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن "أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها" في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس قبل تنصيبه في 20 يناير، وهو الموعد الذي ينظر إليه الآن في المنطقة كموعد نهائي غير رسمي للتوصل إلى اتفاق هدنة.