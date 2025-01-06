فاز فيلم "شريرة"، بجائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر، وذلك بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ82، المقام في لوس أنجلوس.

ونافس على الجائزة كلا من "فضائي: رومولوس"، و"بيتلجوس بيتلجوس"، و"ديدبول وولفرين"، و"المصارع 2"، و"قلبًا وقالبًا 2"، و"الأعاصِير"، و"الروبوت البري".

ويستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة، والتي عبرت عن سعادتها قائلة إنها سعيدة للغاية باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام، وأنها تتطلع للحصول على مقعد في الصف الأمامي في واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.

وتشمل قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب هذا العام، كلا من أندرو جارفيلد، أنتوني ماكي، أنتوني راموس، أنيا تايلور جوي، أريانا ديبوس، أوبري بلازا، أولي كرافاليو، أوكوافينا، براندي كارليل، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، كولمان دومينغو، ديمي مور، دواين جونسون، إدغار راميريز، إلتون جون.

كما تضم أيضا كلا من جال جادوت، جلين جلوز، جيف جولد بلوم، جينيفر كوليدج، كالي كوكو، كيت هدسون، كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، مارجريت كوالي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميشيل يوه، مايلز تيلر، ميندي كالينج، موريس تشيستنات، نيت بارغاتز، نيكولاس كيج، رايتشيل بروسناهان، روب ماكيليني، سلمى حايك، سارة بولسون، سيث روجن، شارون ستون، فين ديزل، فيولا ديفيس وزوي كرافيتز.

وذكرت مجلة Robb Report المتخصصة في اللايف ستايل، بتنظيم حقيبة الهدايا الخاصة لحفل توزيع جوائز Golden Globes الـ 82، بعدما أعلن اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود المنظم لحفل جولدن جلوب في بيان رسمي له عبر موقعه الالكتروني عن حقيبة هدايا، تقدر الواحدة بمليون دولار يحصل عليها المحظوظون الفائزون خلال الحفل، وسيعودن بها إلى منازلهم.

وتضاعفت قيمة حقيبة الهدايا، التي يطلق عليها اسم «The Ultimate Gift Bag»، منذ حفل توزيع جوائز عام 2024، وأوضح منظمي حفل ​​جولدن جلوب في البيان أن المستفيدين من الحقيبة «يمكنهم اختيار عروضهم المفضلة، بدءًا من رحلات السفر الفاخرة إلى الجمال المخصص وكنوز الطهي»، وتتضمن حقيبة الهدايا لجوائز جلوب جلوب لهذا العام 28 خيارًا، بدءًا من العطلات الحصرية وحتى النبيذ باهظ الثمن ومنتجات التجميل الفاخرة، وفقًا لعرض الجوائز.

ويمنح اتحاد الصحفيين الأجانب في حفل جولدن جلوب بدورته الـ82 جائزة الإنجاز عن مشوارها ومجمل أعمالها للممثلة الأمريكية فيولا ديفيس، وهي الجائزة التي تعرف بـ Cecil B. DeMille Award الفخرية، والتي تم حجبها العام الماضي، بينما يمنح «تيد دانسون» جائزة Carol Burnett Award التكريمية أيضا.