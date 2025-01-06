توافد أقباط الوادي الجديد على الكنائس لحضور قداس عيد الميلاد المجيد

شهدت كنائس الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، توافدا كثيفا للأقباط لأداء الصلوات وحضور قداس عيد الميلاد المجيد، في ظل إجراءات أمنية مشددة بالكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.

وشهدت كنيسة العذراء مريم بالخارجة بمقر المطرانية، بدء قداس عيد الميلاد، وترأس القداس الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات بمعاونة الآباء الكهنة الإكلريكين والقساوسة وخورس الشمامسة، بينما تم إقامة قداسات بكنيسة الشهيد مارجرجس بالداخلة والبابا كيرليس ومارمينا بالفرافرة، وسط تواجد أمني مكثف وتعزيز الخدمات والتمركزات والخدمات الطبية.

وشهد محيط الكنائس وضع عدد من الحواجز الأمنية بمحيطها وبوابات إلكترونية، بجانب تعزيز الخدمات بمحيط الكنائس وغلق الشوارع المؤدية للكنيسة لضمان السيطرة، والتأمين الكامل بمحيط الكنائس لحين انتهاء قداس العيد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد غدا الثلاثاء واستقبال المهنئين.