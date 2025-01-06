ألكاراز يغيب عن إسبانيا أمام سويسرا في تصفيات كأس ديفيز

لن يشارك كارلوس ألكاراز المصنف ثالث عالميا، مع إسبانيا في تصفيات كأس ديفيز أمام سويسرا، التي يخوضها بيدرو مارتينيز، وروبرتو كارباييس، وأليخاندرو دافيدوفيتش، وبابلو كارينيو، بعد استدعاء ديفيد فيرير لهم.

ولعبت إسبانيا، النسخ الماضية من البطولة بناء على دعوة من الاتحاد الدولي بصفتها البلد المضيف ولم تكن بحاجة للتصفيات منذ ثلاثة مواسم، عندما فازت على رومانيا في ماربيلا.

لكن بات الفريق الذي يقوده ديفيد فيرير بحاجة إلى إثبات أحقيته بالتأهل عبر التصفيات أمام سويسرا من أجل تأمين مقعد مشاركة في النهائيات.

وتقام الجولة الأولى من التصفيات يومي 1 و2 فبراير المقبل بملعب سويس تنس أرينا بفريق مختلف تماما عن ذلك الذي خاض النهائيات في مالاجا في نوفمبر الماضي حيث لن يستمر سوى بدرو مارتينيز من الفريق القديم الذي كان يضم كارلوس ألكاراز، ورافاييل نادال، ومارسيل جرانويرس وروبرتو باوتيستا.

ووفقا للنظام الجديد للبطولة، فسيلتقي الفريق الفائز من مواجهة إسبانيا وسويسرا في المرحلة المقبلة من التصفيات مع الفائز من مواجهة الدنمارك وصربيا في سبتمبر المقبل.