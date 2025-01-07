محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية في ببا

شهد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الإثنين، مراسم قداس عيد الميلاد المجيد، خلال زيارته لمدينة ببا، ومشاركة الإخوة المسيحيين احتفالهم بحلول عيد الميلاد المجيد يناير 2025.

وكان في استقبال المحافظ، نيافة الأنبا "أسطفانوس"، أسقف ببا على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث تقدم "غنيم" بالتهنئة لجموع الحاضرين، متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل الشعب المصري، وأن يُمن المولى عزوجل على البلد بمزيد من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وترأس الأنبا أسطفانوس صلاة القداس.

كما ألقى نيافة الأنبا أسطفانوس، عظة رحب فيها بالمحافظ ومرافقيه من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، مشيراً إلى تقديره لحضورهم القداس، والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنا الجهود التي يقوم بها المسئولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

كما تناول نيافة الأنبا أسطفانوس، في عظته شرح وتوضيح لعبارة في الكتاب المقدس مفادها "رابح النفوس حكيم"، مشيرا إلى أن أهم رسالة في الحياة هى ربح النفوس، وأن نربح بعضنا بعضا، وألا نخسر أحداً مهما أخطا أو ذلت قدماه، مستشهدا بالسيد المسيح الذي كان يجول يصنع خيرا بشتى الطرق والوسائل سواء بتخفيف الآلام والعطف على المساكين والعفو والصفح عن المخطئين، موضحًا أن أفضل وسيلة لكي نربح به بعضنا بعضا، ونكسب به أنفسنا أن نحمل المحبة والتسامح والود، وأن نحتمل أخطاء الغير، ونسمو عنها.

ورافق المحافظ كل من: "بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والعميد طيار أحمد محمد حسين قائد قاعدة بني سويف الجوية، والقائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ، وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا، ورجال الدين الإسلامي أعضاء ببيت العائلة، وقيادات وعلماء من الأوقاف، والأزهر والأحزاب والمجتمع المدني والإعلاميين".

ومن المقرر أن يشهد المحافظ، أيضا القداس بالكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، والذي يترأس القداس بالمطرانية، بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين للقداس بالمطرانية من أبناء المحافظة من الإخوة المسيحيين بالعيد المجيد.