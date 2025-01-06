مدرب موناكو: تتويج باريس سان جيرمان بكأس السوبر مستحق

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أعرب أدولف هوتر مدرب موناكو، عن حسرته بعد خسارة فريقه 0-1 أمام باريس سان جيرمان، في كأس السوبر الفرنسي، الذي أقيم اليوم الأحد على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسم الجناح الدولي عثمان ديمبلي، الفوز لسان جيرمان في الدقيقة الأخيرة للمباراة، ليهديه لقب كأس السوبر.

وقال هوتر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "عندما تخسر مباراة، تشعر خيبة أمل، فما بالك لو جاءت الخسارة في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف "سان جيرمان يستحق الفوز لكننا أدينا بشكل جيد في الشوط الثاني بعد أن ظهرنا بشكل سلبي للغاية في الشوط الأول".

وأوضح "نتقدم بالتهنئة لسان جيرمان على اللقب، علينا أن نكون صادقين، سان جيرمان لاحت له مجموعة فرص أكثر للتسجيل".

وأكد "جميع اللاعبين يشعرون بخيبة أمل، لقد خسرنا رغم أن الكثير من اللاعبين ظهروا بمستوى طيب وخاصة الحارس فيليب".