ميناء دمياط يستقبل 10 سفن ويصدر 14 ألف طن من البضائع العامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 8 سفن؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن إجمالي حركة الصادر من البضائع العامة 14 ألفا و267 طنًا، تضمنت 7561 طن يوريا و6706 أطنان بضائع متنوعة، أما حركة الوارد من البضائع العامة فقد سجلت 37 ألفا و792 طنًا، شملت 7544 طن قمح، 9997 طن حديد، 12000 طن ذرة، 2200 طن بلوكات رخام، 3398 طن أبلاكاش، 1950 طن زيت طعام، و703 أطنان خشب زان.

وفيما يخص الحاويات، بلغت حركة الصادر 214 حاوية مكافئة، بينما وصلت حركة الوارد إلى 115 حاوية مكافئة، وبلغ عدد حاويات الترانزيت 3085 حاوية مكافئة.

وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 39 ألفا و545 طنًا، في حين بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 116 ألفا و988 طنًا.

كما غادر الميناء 3 قطارات محملة بـ3741 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا، وكفر الشيخ، وبني سويف، بالإضافة إلى قطار قادم من الإسكندرية بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما، أما حركة الشاحنات، فقد بلغت 4536 شاحنة دخولًا وخروجًا.