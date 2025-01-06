أكثر من 30 مصابا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال المخيم الجديد بالنصيرات

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة أكثر من 30 مواطنًا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة.

ولفتت مصادر محلية لوكالة «شهاب»، إلى «إصابة 34 مواطنًا جراء إلقاء قنبلة من طائرة (كواد كابتر) على مدرسة تؤوي نازحين شمال المخيم الجديد بالنصيرات».

واستشهد 14 فلسطينيًا وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الـ458 من حرب الإبادة على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة بركات في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة الاحتلال المسيرة استهدفت شقة سكنية في عمارة الزيبق بجوار المسجد العمري الكبير في البلدة القديمة وسط غزة، ما أدى لاستشهاد طفل وامرأة، وعدة إصابات جلهم من الأطفال وكبار السن وعدد من المفقودين.

كما استشهد مواطن في قصف الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتوأمان في القصف المستمر على الشمال.

واستشهدت الطبيبة ثبات سليم، وتعمل متطوعة في مستشفى شهداء الأقصى بدير لبلح، جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع.