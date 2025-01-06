منظمة حقوقية: إسرائيل تمنع الطبيب أبو صفية من لقاء محاميه

كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يمنع مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية من لقاء محاميه ويرفض الكشف عن مكانه، بعد 11 يوما من اعتقاله، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الحقوقية (غير حكومية) في منشور على منصة إكس: "يرفض الجيش الإسرائيلي السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بلقاء محاميه لتقييم حالته وظروف اعتقاله".

وأضافت المنظمة "رغم طلباتنا العاجلة بإرسال محام، يقول الجيش إنه ممنوع من زيارة المحامي حتى العاشر من يناير 2025".

وتابعت "كما يواصل الجيش الإسرائيلي حجب المعلومات حول مكان اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، على الرغم من تراجعه عن ادعائه السابق بأنه غير محتجز في إسرائيل".

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن "العاملين في المجال الطبي محميون بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتابعت: إذا هاجمتَ العاملين في المجال الطبي، فإنك تهاجم مجتمعا بأكمله، وتهاجم المدنيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والأشخاص الذين يعانون من إصابات".

يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت في 28 ديسمبر 2024، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أبو صفية بمحافظة شمال غزة.