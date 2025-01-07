وزير الصحة: تحديد مناطق حمراء للمحافظات ذات معدلات الإنجاب الكبيرة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، إن خفض معدلات النمو السكاني جزء من مسئولية الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن هناك خطة للوزارة لتخفيض النمو السكاني ومعدل الإنجاب الكلي في مصر، ما قاد للوصول للمرة الأولى في تاريخ مصر إلى 2.5 طفل لكل سيدة كمعدل للإنجاب.

وأوضح أن محافظتي الغربية والإسكندرية من أفضل الأرقام بشأن معدل الإنجاب المرغوب به، في حين يوجد عدد من المحافظات عالية في معدلات الإنجاب مثل مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وأوضح وزير الصحة، أنه تم استخدام 29 مؤشرًا، وتم تقسيم محافظات الجمهورية لمعرفة المناطق والأماكن الحمراء التي بها زيادة سكانية، لافتًا إلى وضع جداول ومناطق حمراء بها زيادة معدل الإنجاب ويتم وضع لها خطة لتقليل هذه المعدلات.

ونوه بأن معدل الإنجاب في بورسعيد يقارب المعدلات الأوروبية، لافتا إلى أن عمالة الأطفال والتسرب من التعليم وزواج القاصرات من أهم مسببات الزيادة السكانية.

وشد على أن الدولة تسعى للوصول إلى معدلات إنجابية معتدلة حتى لا تتعرض لما تتعرض له الصين واليابان.