الرائد يتأهل لقبل نهائي كأس السعودية

تأهل الرائد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الجبلين 4/3 بضربات الترجيح، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.

وكانت المباراة قد انتهت في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لفريق الرائد.

وتقدم الرائد عن طريق صالح العمري في الدقيقة 61، قبل أن يدرك الجبلين التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني عن طريق نواف المطيري.

وبات الرائد أول متأهل للمربع الذهبي في انتظار باقي نتائج المباريات، حيث يلعب اليوم الشباب مع ضيفه الفيحاء، فيما يلعب غدا الثلاثاء فريق القادسية مع مضيفه التعاون، ويلتقي الهلال مع الاتحاد في قمة مباريات دور الثمانية.