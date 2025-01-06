الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل أحد عناصرها في عملية إطلاق النار ببلدة الفندق شرق قلقيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مقتل أحد عناصرها في عملية إطلاق النار ببلدة الفندق شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى مقتل ضابط الشرطة الرائد إيلاد جاكوب فينكلشتاين، الذي يعمل في مستوطنة أرئيل.



ولفتت إلى أن عملية إطلاق النار أدت إلى مقتل سيدتين في الستينيات من عمرهما، وإصابة ثمانية أشخاص آخرين.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية في محافظات شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قلقيلية الشرقي المؤدي إلى المدينة، وأعاقت حركة مرور المركبات، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، بحاجز عسكري، ومنعت مرور المركبات، كما نصبت حاجزا عسكريا «طيارا» عند مدخل بلدة حبلة، المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية.

واقتحمت تلك القوات قريتي إماتين وفرعتا شرق قلقيلية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ومحلات تجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفي طولكرم، أغلقت قوات الاحتلال بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم بشكل مفاجئ، أمام الداخلين إليها والخارجين منها، ومنعت المركبات من المرور.