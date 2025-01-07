نوتينجهام يواصل نتائجه المميزة ويهزم وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

واصل نوتينجهام فورست نتائجه المميزة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وانتصر على مستضيفه وولفرهامبتون 0-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب مولينيو، في ختام منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم نوتينجهام مبكرًا عن طريق مورجان جيبس وايت في الدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أضاف الهدف الثاني عبر مهاجمه المخضرم كريس وود في الدقيقة 44 من عمر المباراة، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية المباراة 90+4، سجل تايوو أونيي، الهدف الثالث لنوتينجهام.

وحقق نوتينجهام في مباراة اليوم فوزه السادس تواليًا في البطولة والثاني عشر له خلال الموسم الحالي، كثاني أكثر فريق تحقيقًا للانتصارات بعد ليفربول المتصدر.

وبهذا الفوز رفع نوتينجهام فورست رصيده للنقطة 40، في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق اللأهداف فقط خلف أرسنال الثاني، وبفارق 6 نقاط خلف ليفربول المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز.

من جانبه تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر من جدول الترتيب، وبفارق الأهداف فقط أمام إبيسويتش تاون صاحب المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى.