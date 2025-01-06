الجيش السوداني يعلن القبض على قائد ميداني في الدعم السريع

أعلنت الفرقة السادسة مشاة الفاشر التابعة للجيش السوداني، إلقاء القبض على قائد ميداني في قوات "الدعم السريع" برتبة مقدم، ويدعى منصور محمد علي.

وقال بيان للفرقة السادسة أنه تم القبض على المقدم منصور محمد علي في محور الصحراء، برفقة اتنين آخرين، بحوزتهم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع بالفاشر، كما تم ضبط بحوزة المقبوض عليهم أسلحة قنص، وجيم 4، ذخائر"M16"، ووجبات جاهزة- حسب موقع المشهد السوداني

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، بأن "ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء".

وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات البرهان جاءت في خطاب وجهه اليوم للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، موضحا أن الجيش يمضي في طريق النصر.

وتستمر الحرب في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما تسبب في نزوح ملايين السودانيين وتدهور الحياة الاجتماعية في المدن والولايات السودانية التي تعاني من آثار الحرب بخاصة في العاصمة الخرطوم.