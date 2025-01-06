 شهيد برصاص مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهيد برصاص مسيرة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة

وفا
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 4:17 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 4:17 م

استُشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم الاثنين، برصاص مسيرة إسرائيلية «كواد كوبتر» في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 15 شهيدا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، وفق ما أعلنته مصادر طبية اليوم، إلى 45.854 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 109,139 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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