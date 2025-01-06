 القبض على سائق إحدى شركات التوصيل بتهمة الاعتداء على شخص في الدقي - بوابة الشروق
الإثنين 6 يناير 2025 11:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

القبض على سائق إحدى شركات التوصيل بتهمة الاعتداء على شخص في الدقي

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 11:33 ص

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق بإحدى شركات التوصيل متهم بالاعتداء على شخص وإصابته، بسبب خلاف بينهما على استقلال السيارة بمنطقة الدقي.

تلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتعدي سائق على شخص بسبب خلافات بينهما، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين نشوب خلاف بين شخص وسائق بإحدى شركات التوصيل، بسبب استقلال السيارة، تعدى فيها السائق على الآخر، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن الأمن من القبض على السائق.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك