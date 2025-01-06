القبض على سائق إحدى شركات التوصيل بتهمة الاعتداء على شخص في الدقي

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق بإحدى شركات التوصيل متهم بالاعتداء على شخص وإصابته، بسبب خلاف بينهما على استقلال السيارة بمنطقة الدقي.

تلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بتعدي سائق على شخص بسبب خلافات بينهما، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين نشوب خلاف بين شخص وسائق بإحدى شركات التوصيل، بسبب استقلال السيارة، تعدى فيها السائق على الآخر، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن الأمن من القبض على السائق.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.