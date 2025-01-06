محافظ قلقيلية: نتوقع تصعيدا في رد الفعل الإسرائيلي على حادث إطلاق النار

قال محافظ قلقيلية اللواء حسام أبو حمدة، إن حادث إطلاق النار الذي نفذه فلسطينيون من داخل مركبة في قرية الفندق أدى إلى مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين.

وأوضح أبو حمدة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاقًا شاملًأ على معظم قرى ومحافظة قلقيلية، مع تكثيف عمليات البحث والمراقبة باستخدام الكاميرات ووسائل أخرى للوصول إلى منفذي الهجوم.

وأشار إلى أن «محافظة قلقيلية تضم 25 مستوطنة إسرائيلية، ويقيم بها أكثر من 80 ألف مستوطن، وهو ما يزيد عن نصف عدد سكان المحافظة».

ونوه أن هناك تهديدات متزايدة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، متوقعًا تصعيدًا في ردود الفعل من خلال اعتداءات وتخريب قد تستهدف الشعب الفلسطيني والقرى.

ودعا اللواء أبو حمدة الشعب الفلسطيني إلى توخي الحذر واليقظة من أي ردود أفعال إسرائيلية محتملة، قائلًا إن قوات الاحتلال أغلقت المداخل المؤدية إلى نابلس وطولكرم وجميع محافظات شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى منع حركة الدخول والخروج من تلك المناطق.