ذوبان الثلوج والأمطار الغزيرة يؤديان إلى فيض في نهر موزيل بألمانيا

تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة وذوبان الثلوج بسبب تحسن درجات الحرارة في فيض في بعض مواقع نهر موزيل في ألمانيا اليوم الاثنين.

وقال مركز التنبؤ بالفيضانات في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا إن منسوب مياه النهر من المتوقع أن يصل إلى ذروته ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وبحسب البيانات، من المتوقع أن يصل أقصى منسوب للنهر في مدينة ترير الألمانية، القريبة من الحدود مع لوكسمبورج، إلى ما بين 7ر6 و2ر7 متر خلال اليوم.

ومن المتوقع أيضا أن يستمر هطول الأمطار والثلوج في الأيام المقبلة، مع احتمال ارتفاع مستويات المياه في نهر موزيل بحلول منتصف الأسبوع، ذلك إلى جانب توقعات بارتفاع مستويات المياه بشكل كبير في الروافد الأصغر لنهر موزيل، مثل روفير وكيل وزالم ودرون وليزر.

وفي المقابل أشار المركز إلى أن التوقعات بحدوث فيضانات غير مؤكدة حاليا بسبب مزيج الثلوج والأمطار وذوبان الجليد.