احتجاجات واسعة في مونتينيجرو للمطالبة باستقالة مسئولين بعد إطلاق نار قتل 12 شخصا

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في مونتينيجرو اليوم الأحد للمطالبة باستقالة كبار المسؤولين الأمنيين، وذلك عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع وأودت بحياة 12 شخصا، بينهم طفلان.

وردد المتظاهرون هتافات مثل " قدموا الاستقالات" و"قتلة" أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة بودجوريتشا، مطالبين باستقالة وزير الداخلية دانيلو شارانوفيتش ونائب رئيس الوزراء للأمن والدفاع أليكسا بيتشيتش.

وقال ميلو بيروفيتش، من مجموعة طلابية ساهمت في تنظيم المظاهرة، للحشد إن أبرياء فقدوا حياتهم تحت إشراف هؤلاء المسؤولين.

وأضاف بيروفيتش: "لقد فشلتم في حمايتنا، لذا استقيلوا".

وقبل ذلك بساعات، وقف مئات الأشخاص دقيقة صمت تكريما لكل ضحية من الضحايا الاثني عشر خلال تجمع تم تنظيمه في مدينة تسيتييني، العاصمة التاريخية لمونتينيجرو، حيث وقع إطلاق النار يوم الأربعاء.



وتُعد حادثة إطلاق النار هذه هي الثانية التي تشهدها المدينة خلال أقل من ثلاث سنوات.