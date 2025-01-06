واشنطن تحذر من اعتزام الكرملين مشاركة تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية مع بيونج يانج

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حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، من أن روسيا تعتزم مشاركة تكنولوجيا متقدمة في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية مع حليفتها كوريا الشمالية.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي يول في العاصمة سول، إن نقل التكنولوجيا سيكون في مقابل دعم كوريا الشمالية العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ووفقا لتقديرات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أرسلت بيونج يانج في الأشهر الأخيرة ذخائر وأسلحة ثقيلة وأكثر من 11 ألف جندي إلى روسيا لدعم غزوها لجارتها أوكرانيا.

وأضاف بلينكن أنه يعتقد أن روسيا على وشك الاعتراف رسميا بكوريا الشمالية كدولة نووية.

وقبل عقد المؤتمر الصحفي بساعات، أطلقت كوريا الشمالية، التي تمتلك بالفعل رؤوسا نووية، صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، المعروف لدى الكوريين أيضا باسم بحر الشرق.

وبحسب التقييم الأولي لهيئة الأركان العامة الكورية الجنوبية، قد يكون المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية صاروخا فرط صوتي.

ويعد هذا الاختبار أول تجربة أسلحة تجريها كوريا الشمالية في العام الجديد.

ووصل بلينكن إلى كوريا الجنوبية، أمس الأحد، لإجراء سلسلة من المحادثات السياسية. ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى اليابان بعد زيارته للعاصمة سول.